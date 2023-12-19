Під санкціями опинилися і російські пропагандисти.

Євросоюз в рамках дванадцятого пакету санкцій проти Росії ввів персональні обмеження проти 61 людини і 86 організацій. Їх список був опублікований в Офіційному журналі ЄС.

Серед фізичних осіб, які опинилися під санкціями, - син заступника голови Радбезу Дмитра Медведєва Ілля, дружина губернатора Кузбасу і племінниця Володимира Путіна Кемеровської області Анна Цивільова, голова Мосміськдуми Олексій Шапошніков, глава Росфінмоніторингу Юрій Чиханчин, директор "Уралвагонзаводу" Олександр Потапов, глава Башкирії Радій Хабіров, а також 14 членів ЦВК Росії.

Цивільову пов'язують з фондом "Захисники Вітчизни", який "грає важливу роль у військовій агресії проти України". На так званий фонд також були накладені обмеження.

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А ось сина Медведєва звинуватили в організації "Дезінформаційної пропагандистської кампанії" через кураторство платформи "Я в Росії", що надає державні послуги в анексованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

У чорний список юридичних осіб потрапили пропагандистські телеканали "Царьград" і "Спас", група "АльфаСтрахування", особлива економічна зона "Алабуга".

У список потрапили помічник командира загону ОМОН "Арсенал" Нацгвардії Андрій Фроленков і глава Центру спеціального призначення "Витязь" Олександр Беллоглазов. Вони брали участь в окупації Бучі.

Під нові санкції ЄС також потрапили російські оператори зв'язку та IT-компанії. Зокрема, в чорному списку опинилися "Міранда-медіа" і її структури "Мир Телеком" і "Кримтелеком", а також екс-очільник компанії Іван Зима. Санкції введені проти постачальників рішень з кібербезпеки "Інформзахист", bi.ZONE і "Інфотекс". Обгрунтовані вони тим, що у компаній є ліцензії Роскомнадзору і ФСБ, а щодо "Міранда-медіа" - і наявністю обладнання для фільтрації трафіку.

12-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Євросоюз прийняв 12-й пакет санкцій, який забороняє імпорт, купівлю та перевезення російських непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних виробів з діамантами, з 1 січня 2024 року.

Крім того, ембарго торкнеться переробного і дзеркального чавуну, мідного дроту, виробів з алюмінію, включаючи дріт, фольгу і труби на загальну вартість 2,2 млрд євро на рік. Також накладено заборону на імпорт зрідженого пропану з перехідним періодом довжиною в рік.

До списку санкцій внесли 29 організацій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс.

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