Він пообіцяв, що вони з дружиною Ліндсі "залишаться американцями".

Колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден заявив, що вирішив отримати громадянство Росії.

Читайте такожРосія надала Сноудену безстроковий дозвіл на проживання - росЗМІПро це він написав у Twitter.

«Після багатьох років розлуки з нашими батьками ми з дружиною не бажаємо розлучатися з сином (дружина Сноудена вагітна). Ось чому в епоху пандемій та закритих кордонів ми подаємо заяву на отримання подвійного російсько-американського громадянства», - зазначив Сноуден.

Він також додав, що вони з дружиною Ліндсі «залишаться американцями, виховуючи свого сина з усіма цінностями Америки, яку люблять, включаючи свободу висловлювати свою думку».

Хто такий Едвард Сноуден

На початку червня 2013 року Сноуден передав газетам The Guardian і The Washington Post секретну інформацію АНБ, що стосується тотального стеження американських спецслужб.

У зв'язку з цим в США 14 червня 2013 Сноудену заочно були пред'явлені звинувачення в шпигунстві та викраденні державної власності. Він був оголошений американською владою в міжнародний розшук.

Незабаром Сноуден втік із США спочатку до Гонконгу, потім – до Росії.

1 серпня 2013 року отримав тимчасовий притулок у РФ, рік по тому – трирічну посвідку на проживання, яку у 2017 році продовжили до 2020 року, а в жовтні 2020 року отримав безстрокову посвідку на проживання.

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Автор: УНІАН