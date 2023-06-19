Кілька сотень громадян Білорусі нібито проходять спеціальне навчання в центрах підготовки в Познані.

Сотні громадян Білорусі, які залишили країну після масових протестів 2020 року, нібито проходять бойову підготовку в Польщі, щоб повалити диктатора Олександра Лукашенка.

Як пише видання The Times, тренування проводять колишні офіцери білоруських силових структур BYPOL, які також були змушені покинути свою країну.

До цього партизани, пов'язані з BYPOL, вже провели кілька успішних операцій на території Білорусі. У лютому цього року організація взяла на себе відповідальність за підрив російського розвідувального літака А-50 в аеропорту під Мінськом за допомогою двох безпілотників. У Білорусі BYPOL визнали "екстремістською організацією".

Учасники тренувань готуються до Дня, який між собою називають "Часом X" — коли вони повернуться в Білорусь, щоб битися з режимом. На початку червня Лукашенко розповів, що в Польщі, Литві та Україні західні країни навчають "членів незаконних збройних формувань", щоб повалити його. Також він зазначив, що в самій Білорусі відзначаються спроби створення "сплячих екстремістських осередків".

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