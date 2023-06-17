Його завдання зараз - робити максимально анекдотичні заяви, щоб відволіктися від негативу в бік Росії.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко значно перебільшує свої "ядерні можливості" після передачі російського арсеналу.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу". За його словами, Лукашенко не може "натиснути ядерну кнопку", оскільки її не існує для тактичної ядерної зброї. Крім того, цю зброю контролюватиме Росія, а використання ядерної зброї тактичного типу – це ті ж самі ракети, якими окупанти сьогодні атакують Україну без ядерних боєголовок.

"Лукашенко не є сьогодні суб'єктом не те що глобальної політики, він навіть не є суб'єктом війни в Україні. Лукашенко є дивним "братом-близнюком" Медведєва, які мають виконувати функцію "клоунського ВІП-агітаційного потягу". Не більше, але й не менше. Вони мають робити дивні, абсолютно анекдотичні заяви, які обговорюватимуть ті чи інші інформаційні майданчики для того, щоб цей простір був забитий. Тому що функція Медведєва і Лукашенка все ж дати Росії можливість якось впливати на загальний негативний контекст оцінки цієї війни. Тобто щоб поле було забито ще чимось, крім негативу щодо Росії", - заявив Подоляк.

Радник голови ОП наголосив, що у Лукашенка був свій "мирний план" - щоб українці склали зброю, відійшли і відмовлялися від постачань озброєння. Втім, не потрібно звертати увагу на заяви диктатора.

"Йому дуже страшно, тому він продовжує грати в цю гру – будь-яким шляхом зупинимо Україну в процесі контрнаступу. Єдина місія Лукашенка, як і будь-якого, хто перебуває в ареалі інтересів Росії, – за будь-яку ціну зупинити: контрнаступ на полі бою; максимальну підтримку України партнерами з військової точки зору", - зазначив він.

"Ядерна" перемога Лукашенка

16 червня Володимир Путін заявив, що Росія теоретично може застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза її територіальній цілісності або існуванню, але їй це не потрібно.

Ватажок країни-агресорки Путін сьогодні також зазначив, що перші ядерні заряди вже знаходяться на території Білорусі. Решту вони планують перемістити до кінця 2023 року. Документ про порядок утримання зброї на території Республіки Білорусь міністри оборони РФ і Білорусі підписали в березні цього року.

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