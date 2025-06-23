Він подякував пілотам бомбардувальників B-2.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав до зміни політичного режиму в Ірані, оскільки нинішній "не може зробити його знову великим".

Він опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social декілька дописів, присвячених участі американських військ у війні на Близькому Сході. Зокрема, президент повідомив про успішне приземлення американських стратегічних бомбардувальників B-2 у Міссурі:

"Пошкодження ядерних об'єктів в Ірані, як кажуть, "монументальні". Удари були сильними і точними. Велику майстерність показали наші військові. Дякую вам!".

Також Трамп додав, що вживати термін "зміна режиму" політично некоректно, однак якщо іранський режим не в змозі "зробити Іран знову великим", то чому б йому не змінитися.

Відео дня

США вступили у війну проти Ірану

Нагадаємо, днями американська авіація здійснила перші командні удари по трьох ядерних об'єктах Ірану, застосувавши бомбардувальники B‑2 та ракети "Томагавк" з підводних човнів.

Операція увійшла в історію як перша безпосередня участь США в атаках на Іран. Президент Трамп назвав атаки "дуже успішними" й заявив, що всі літаки безпечно повернулися з місії.

Головний помічник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що навіть після знищення ядерних об'єктів країни протистояння не завершиться. Експерти вважають, що тепер слід чекати атак на американські військові бази.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон готовий відновити переговори з Тегераном, однак відповідь на аамериканську атаку стане для Ірану "найгіршою помилкою".

Вас також можуть зацікавити новини: