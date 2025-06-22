Рубіо застеріг Тегеран від "найгіршої помилки".

США готові хоч завтра повернутися до переговорів з Іраном, але, якщо він спробує відповісти на американські удари, це буде "найгіршою помилкою, яку вони коли-небудь робили". Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю FOX News.

Він запевнив, що США не мають наміру змінювати правлячий режим в Ірані. Мета ударів була в іншому.

"У нас було три цілі. Ми вразили ці три цілі. З рішучою силою, і це була суть місії, і це те, чого ми досягли. Що буде далі, залежить від їхніх дій. Вони хочуть переговорів? Ми готові до переговорів. Вони хочуть хитрувати і робити небезпечні речі? У нас є відповіді", – зазначив держсекретар.

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Також Рубіо прокоментував намір Ірану перекрити Ормузьку протоку, через яку на світовий ринок експортується левова частина нафти.

"Це буде ще однією катастрофічною помилкою — фактично економічним самогубством для країни", – наголосив очільник Держдепу.

Американський удар по Ірану

Як писав УНІАН, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що внаслідок американського удару іранська ядерна програма була знищена. Разом з тим він зауважив, що США не мають намір змінювати правлячий режим в Ірані.

Віце-президент Джей Ді Венс своєю чергою натякнув, що Іран вже був досить близький до створення своєї ядерної зброї. За словами Венса, у США було "вузьке вікно" для цього удару, і вже за кілька місяців для нього могло бути запізно.

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