Тегеран чекає прибуття Патрушева для обговорення, в тому числі, відправки РФ балістичних ракет.

Іранські підконтрольні владі ЗМІ навмисне розтрубили про приїзд секретаря Ради Безпеки Росії Миколи Патрушева до Тегерана.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, Патрушев прибуде до Ірану, щоб обговорити можливий продаж іранських балістичних ракет. Секретар Ради безпеки Ірану Алі Шамхані запросив Патрушева і зазначив, що той також зустрінеться з іншими високопоставленими іранськими політичними та економічними чиновниками для обговорення російсько-іранських відносин.

Іран, ймовірно, оголосив про прибуття Патрушева, щоб привернути увагу міжнародної аудиторії до поглиблення співпраці між Москвою і Тегераном, а також побічно підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні проти України, вважають аналітики.

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Тегеран, ймовірно, прагне публічно сигналізувати про зміну балансу у своєму стратегічному партнерстві з Москвою, особливо перед регіональними противниками, з якими Кремль час від часу співпрацює, такими як Ізраїль і Саудівська Аравія.

Візит Патрушева до Ірану, зокрема, стався на тлі повідомлень про те, що іранський режим шукає у Росії допомоги в придушенні протестів, хоча неясно, чи буде це обговорюватися Патрушевим і його іранським колегою.

Іранські дрони на війні проти України

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Тим часом влада Ірану заперечує продаж безпілотників РФ.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів. Також деякі ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував президенту України Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

29 жовтня Кулеба повідомив, що йому телефонував міністр закордонних справ Ірану Абдоллахіян. Під час дзвінка Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

1 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на початку листопада Іран планує відправити в Російську Федерацію партію з понад 200 бойових дронів "Shahed-136", "Mohajer-6" і "Arash-2". Поставку БПЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань в розібраному стані.

2 листопада Кулеба заявив, що Україна поінформувала Іран про наслідки у разі продажу Росії балістичних ракет класу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 км.

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