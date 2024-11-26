Він наголосив, що агресія, яку чинить Росія, спрямована не лише проти України та її народу.

Сполучені Штати Америки забезпечать Україні все необхідне для того, щоб "воювати впродовж 2025 року". Таку заяву зробив після зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 в Італії державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляє Sky News, за словами американського дипломата, G7 та її партнери "налаштовані на те", щоб в України були гроші, озброєння та сили, щоб ефективно воювати у 2025 році або вести мирні переговори з позиції сили. Він зазначив, що США продовжують збільшувати безпекову допомогу для зміцнення обороноздатності України на сході.

Блінкен також прокоментував розгортання Росією північнокорейських військ у війні проти України. За його словами, цей факт є предметом "серйозного занепокоєння" для G7.

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"Реальність така: Україна бореться за нас. Вона бореться не лише за себе, вона бореться за нас. Те, про що ми говорили з самого початку, і причина, чому так багато країн залучені до захисту України, полягає в тому, що агресія, яку чинить Росія, спрямована не лише проти України та її народу. Це агресія проти самих принципів, які лежать в основі міжнародної системи і є необхідними для підтримання миру і стабільності", – наголосив держсекретар США.

Допомога Україні: ви могли це пропустити

Уряд Норвегії вирішив різко збільшити допомогу Україні. У 2025 році країна має намір профінансувати підтримку на загальну суму у 30 мільярдів норвезьких крон (близько 2,69 мільярда доларів).

Тим часом Bloomberg повідомляє, що Британія таємно передала Україні нову партію Storm Shadow. І йдеться про десятки крилатих ракет. Зазначається, що це відбулося ще до рішення Лондона скасувати обмеження для Збройних сил України на використання даного озброєння, а також аналогічного рішення США щодо їхніх далекобійних ракет.

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