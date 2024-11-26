Сполучені Штати Америки забезпечать Україні все необхідне для того, щоб "воювати впродовж 2025 року". Таку заяву зробив після зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 в Італії державний секретар США Ентоні Блінкен.
Як повідомляє Sky News, за словами американського дипломата, G7 та її партнери "налаштовані на те", щоб в України були гроші, озброєння та сили, щоб ефективно воювати у 2025 році або вести мирні переговори з позиції сили. Він зазначив, що США продовжують збільшувати безпекову допомогу для зміцнення обороноздатності України на сході.
Блінкен також прокоментував розгортання Росією північнокорейських військ у війні проти України. За його словами, цей факт є предметом "серйозного занепокоєння" для G7.
"Реальність така: Україна бореться за нас. Вона бореться не лише за себе, вона бореться за нас. Те, про що ми говорили з самого початку, і причина, чому так багато країн залучені до захисту України, полягає в тому, що агресія, яку чинить Росія, спрямована не лише проти України та її народу. Це агресія проти самих принципів, які лежать в основі міжнародної системи і є необхідними для підтримання миру і стабільності", – наголосив держсекретар США.
Допомога Україні: ви могли це пропустити
Уряд Норвегії вирішив різко збільшити допомогу Україні. У 2025 році країна має намір профінансувати підтримку на загальну суму у 30 мільярдів норвезьких крон (близько 2,69 мільярда доларів).
Тим часом Bloomberg повідомляє, що Британія таємно передала Україні нову партію Storm Shadow. І йдеться про десятки крилатих ракет. Зазначається, що це відбулося ще до рішення Лондона скасувати обмеження для Збройних сил України на використання даного озброєння, а також аналогічного рішення США щодо їхніх далекобійних ракет.