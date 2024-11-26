Йдеться по "десятки крилатих ракет Storm Shadow".

Велика Британія нещодавно передала Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

Як пише Bloomberg, постачання відбулося до рішення британського уряду скасувати обмеження для Збройних сил України на використання даного озброєння, а також аналогічного рішення американців щодо своїх далекобійних ракет.

За словами джерел видання, йдеться по "десятки крилатих ракет Storm Shadow". Водночас співрозмовники відмовилися уточнювати, коли саме прибули ракети, або назвати точну кількість, пославшись на безпекові питання.

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Як зазначається, передача нової партії ракет Storm Shadow для України відбулася вперше за прем'єрства у Британії Кіра Стармера, який пообіцяв продовжувати підтримувати Україну у її самозахисті поти військовій агресії Росії.

"Поставки, про які публічно не оголошувалося, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності", - розповіли джерела.

Війна в Україні - дозвіл на використання далекобійної зброї

Днями в ISW висловили впевненість, що удари далекобійними ракетами західного виробництва допоможе ЗСУ результативніше вести сучасну багатопрофільну війну.

У WSJ назвали "жирну" ціль у Ростовській області для удару ATACMS або Storm Shadows - там є чотири аеропорти в межах їхньої досяжності.

Водночас The Times вважає, що ракети Storm Shadow і дозвіл на використання їх для ударів по території Росії не змінять хід війни в Україні.

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