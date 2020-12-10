Росія запустила у космос супутник, який здійснював маневри поряд з американським урядовим супутником.

Директор Національної розвідки США Джон Реткліфф заявив, що Росія вдалася до провокативних дій, які створювали загрозливу ситуацію у космічному просторі.

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Як повідомляє «Український тиждень», таку заяву посадовець зробив під час засідання Національної космічної ради США.

Як повідомив Реткліфф цьогоріч Росія запустила у космос супутник, який здійснював маневри поряд з американським урядовим супутником.

"Ми вважаємо, що така поведінка є загрозливою. Особливо враховуючи те, що раніше Росія запустила схожий супутник, який має властивості космічної зброї", - зазначив Реткліфф.

Глава Нацрозвідки США наголосив, що така поведінка "не демонструє відповідальність" країни.

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Автор: Дмитро Захаров