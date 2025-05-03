Наразі Міллер уже обіймає посаду радника з питань внутрішньої безпеки.

Старший політичний радник президента Дональда Трампа Стівен Міллер став одним із головних претендентів на посаду радника з національної безпеки. Про це пише видання Axios із посиланням на п'ять обізнаних джерел.

Зазначається, що Міллер - заступник глави адміністрації Білого дому і автор жорсткої міграційної політики Трампа - є одним із найдавніших і найдовіреніших помічників президента.

Наразі Міллер уже обіймає посаду радника з питань внутрішньої безпеки й активно просуває ініціативу адміністрації щодо негайної депортації нелегальних іммігрантів без судових слухань.

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Одне з джерел у Білому домі в листуванні заявило, що завдяки Міллеру Рада з внутрішньої безпеки працює "як годинник" і що вона "незрівнянно ефективніша за Раду національної безпеки, незважаючи на значно менший штат".

"Трамп схильний покладатися на вузьке коло довірених осіб і поєднувати в їхніх руках кілька функцій. Джерела вважають, що немає нічого дивного в тому, що Міллер може обійняти одразу кілька посад - як і Рубіо", - ідеться у статті.

Звільнення Волтца

У четвер Трамп змістив Майка Волтца з посади радника з нацбезпеки і висунув його на посаду посла США в ООН. Обов'язки Волтца тимчасово виконує держсекретар Марко Рубіо.

Кілька тижнів тому Волтц став головним фігурантом скандалу з обговоренням секретних планів американських ударів по єменських хуситах у месенджері Signal. Саме він додав головного редактора журналу Atlantic у чат, де обговорювали операцію. Волтц став першим великим чиновником нової адміністрації Дональда Трампа, який подав у відставку.

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