Обовʼязки радника тимчасово виконуватиме державний секретар США Рубіо.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звільнив Майкла Волца з посади радника з питань національної безпеки.

Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social. Обовʼязки радника тимчасово виконуватиме державний секретар США Марко Рубіо.

Водночас перед Волцом відкривається новий карʼєрний шлях.

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"Мені приємно оголосити, що я висуваю кандидатуру Майка Волца на посаду наступного Посла Сполучених Штатів в ООН. З того часу, як він був у військовій формі на полі бою, в Конгресі та на посаді мого Радника з національної безпеки, Майк Волц наполегливо працював над тим, щоб ставити інтереси нашої країни на перше місце. Я знаю, що він робитиме те ж саме на своїй новій посаді", – написав Трамп.

Що передувало

Персона Майкла Волца стала центром одного з найбільш гучних скандалів у чинній адміністрації США. Він виник довкола чату в месенджері Signal, куди окрім високопосадовців США був помилково запрошений головний редактор видання Atlantic Джеффрі Голдберг.

Тоді Волц визнав, що створював чат, проте наголошував, що не мав у контактах номер Голдберга. Згодом стало відомо, що номер журналіста радник випадково записав під ім’ям одного із топ-посадовців Білого дому.

Видання Politico повідомляло, що загалом Волц створив в цьому месенджері понад 20 чатів, зокрема й щодо війни в Україні. У тих чатах обговорювали конфіденційну інформацію. Варто зазначити, що використання месенджера Signal на урядових пристроях у США офіційно дозволено.

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