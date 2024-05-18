За словами Каї Каллас,"ми не повинні потрапити в пастку страху, бо це саме те, чого хоче Путін".

Підтримувати Україну в достатньому обсязі вільному світу заважає страх. Про це у суботу, 18 травня, в ході конференції щодо допомоги Києву заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє ERR.

"Нас у підтримці України стримує страх. Країни мають різні страхи, будь то ядерний страх, страх ескалації, страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, бо це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх", - сказала Каллас.

При цьому вона підкреслила, що "ми діятимемо рішуче і не дозволимо нашим супротивникам диктувати наше майбутнє" і "повинні підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

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"Це означає, що ми маємо допомогти Україні відтіснити Росію до її кордонів. Ми повинні продовжувати застосовувати санкції доти, доки територіальну цілісність України не буде відновлено. Агресор має компенсувати завдані збитки, а винні, включаючи російське керівництво, мають бути притягнуті до відповідальності. Кінець сірих зон - це той світ, який потрібен Європі - це означає, що Україна має стати членом і ЄС, і НАТО", - заявила Каллас.

Допомога Заходу Україні - останні новини

Днями глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс висловився з приводу допомоги Києву. За його словами, Велика Британія не відмовиться від підтримки України.

Як сказав Шаппс, "ми надаємо як військову допомогу, так і моральну ясність, що для автократа завжди неприйнятно нападати на сусідню демократичну країну".

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