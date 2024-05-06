Зазначається, що немає жодних зобов'язань закуповувати озброєння для українських військ виключно у Європі.

У Європі досягли домовленості щодо використання близько 90% доходів, отриманих від заморожених в Євросоюзі російських активів на закупівлю зброї для України. Таку заяву зробив німецький канцлер Олаф Шольц.

"Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі", – цитує його заяву після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі Reuters.

Зазначається, що немає жодних зобов'язань закуповувати озброєння виключно у Європі.

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"Тому що насправді найважливіше зараз поставити зброю швидко, а не тоді, коли буде збудовано нову фабрику", – наголосив Шольц.

Агентство нагадало, що ще в березні верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель виступив із пропозицією перерахувати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, до фонду ЄС, який фінансує закупівлю зброю для України.

Близько 70% усіх російських активів, заморожених на Заході, зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії. Він має цінні папери та готівку російського Центробанку на суму, еквівалентну 190 мільярдам євро.

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