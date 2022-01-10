У країні хотіли розв'язати "братовбивчу війну", вважає самопроголошений лідер Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що у протестувальників в Казахстані очевидна і "підривна" мета.

Учасники протестів хотіли домогтися того, щоб був здійснений державний переворот, почалася братовбивча війна і хаос, йдеться в телеграмі псевдобілоруського лідера, спрямованої президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву, повідомив Telegram-канал "Пул Первого".

Читайте такожЛукашенко закликав протестувальників у Казахстані стати на коліна перед військовими (відео)Лукашенко також вважає, що учасники акцій протесту домагалися того, щоб політичний курс Казахстану змінився.

"Очевидна підривна мета "екстремістів" – дестабілізувати багатонаціональний Казахстан, посіяти хаос, розв'язати в країні братовбивчу війну для здійснення антиконституційного перевороту...", – йдеться в телеграмі.

Протести в Казахстані – що потрібно знати

У Казахстані 2 січня почалися акції протесту через те, що "підскочили" ціни на скраплений газ. Пізніше протестувальники почали вимагати відставки Касима-Жомарта Токаєва з поста президента, уряду і запровадження демократичних змін. Правоохоронці застосували силу до протестувальників.

5 січня уряд країни пішов у відставку. Пізніше почалися серйозні зіткнення між протестувальниками й силовиками, на території всієї країни запровадили режим надзвичайної ситуації.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, там протестувальники захопили низку адмінбудівель й аеропорт.

У ніч на 6 січня почалися грабежі, і потім президент оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги в "наведенні ладу" у держав-учасників Організації Договору колективної безпеки (Білорусь, РФ, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан).

Війська ОДКБ прибули до Казахстану, населені пункти зачищали від протестувальників.

7 січня Токаєв сказав, що віддав наказ без попередження відкривати вогонь на ураження по учасниках акцій протесту. Президент назвав протестувальників "озброєними та підготовленими бандитами".

За офіційними даними, з початку протестів у Казахстані загинули 164 особи, зокрема, двоє дітей.

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