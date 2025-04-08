Повідомляється, що пропозиції Урсули фон дер Ляєн виявилося недостатньо.

Європейському союзу доведеться закупити американські енергоносії на суму в 350 мільярдів доларів, щоб США послабили масштабні мита, введені президентом США Дональдом Трампом.

Заява Трампа прозвучала на пресконференції в Білому домі у відповідь на слова глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка раніше повідомила, що ЄС запропонував скасувати мита на американські автомобілі та промислові товари, якщо США зроблять те ж саме у відповідь, пише Politico.

Коли журналіст запитав Трампа, чи достатньо цієї пропозиції, щоб він пішов на поступки, президент відповів: "Ні, недостатньо".

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"У нас дефіцит у торгівлі з Євросоюзом у розмірі 350 мільярдів доларів, і він зникне швидко. Один зі способів швидко його усунути - це змусити їх купувати в нас енергію. Вони можуть її купити, і ми приберемо ці 350 мільярдів за один тиждень", - зазначив Трамп.

Повідомляється, що Трамп знову розкритикував ЄС після зустрічі в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, але дав зрозуміти, що готовий до угоди з Євросоюзом, якщо той візьме на себе зобов'язання скоротити торговельний дефіцит зі США шляхом збільшення закупівель американської енергії.

При цьому президент США заявив, що торгові мита можуть бути непостійними. Зокрема, знизити їх або скасувати можна шляхом переговорів.

Інші новини про тарифи Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Ілон Маск прямо просив Трампа скасувати нові мита. Маск обійшов радників президента США і звернувся до нього особисто. Спроба не мала результату: у понеділок Трамп пригрозив додатковими 50% митами на імпорт з Китаю, доповнивши вже оголошені 34%.

Крім того, повідомляється, що Пекін зайняв жорстку позицію в торговельній війні США. Китай присягнувся "боротися до кінця", якщо США підуть на загрозливе підвищення мит. Це посилює побоювання, що на дві найбільші економіки світу очікує жорстке зіткнення.

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