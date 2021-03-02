Під час зустрічі в університеті Ель-Альто в Болівії огорожа на п'ятому поверсі не витримала натиску натовпу, внаслідок чого деякі студенти впали на перший поверх.
Про це повідомляє Explica.
"На цей час відомо про п'ять загиблих і трьох постраждалих, які знаходяться в реанімації, після того що сталося в університеті Ель-Альто", - повідомив глава болівійського МВС Карлос дель Кастільо.
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Як повідомляє прес-служба університету, нещасний випадок стався на факультеті економічних, фінансових та адміністративних наук.
Президент країни Луїс Арсе вже висловив співчуття сім'ям загиблих і висловив надію на прояснення фактів нещасного випадку.
Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!!!
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