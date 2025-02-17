Ситуацію загострила остання спроба Трампа виправдати Путіна, незважаючи на його статус воєнного злочинця.

Правитель Росії Володимир Путін зміцнює свої позиції напередодні вирішальних американо-російських переговорів щодо припинення війни, що відбудуться у Саудівській Аравії, пише CNN.

Адміністрація Дональда Трампа розблокувала міжнародну ізоляцію російського диктатора, похитнула єдність Заходу у ставленні до конфлікту та поставила під сумнів готовність США захищати Європу. Це свідчить про разючий розворот на користь Путіна та дистанціювання від традиційних союзників Америки.

Угода будь-якою ціною

Суперечливі заяви з боку помічників Трампа під час перших дипломатичних поїздок до Європи лише підсилили побоювання, що він може укласти угоду з Путіним будь-якою ціною, навіть якщо вона буде невигідною для України та загрожуватиме безпеці континенту.

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Ймовірність того, що США виключать європейських союзників з мирних переговорів щодо України, попри те, що вони мають надавати гарантії безпеки та війська, викликала занепокоєння у європейських столицях. Як наслідок, Франція зібрала ключових лідерів на екстрену зустріч у Парижі.

Тривогу викликали й заяви про можливе відсторонення самої України від переговорного процесу, який є критично важливим для її суверенітету. Адже війна, що розпочалася внаслідок вторгнення Росії, принесла численні воєнні злочини, загибель мирного населення та руйнування інфраструктури.

У неділю Трамп заявив про можливу зустріч із Путіним: "Ми рухаємося вперед. Ми намагаємося досягти миру з Росією, Україною, і ми дуже над цим працюємо".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі "Meet the Press" на NBC, що "ніколи не погодиться на будь-які рішення між Сполученими Штатами та Росією щодо України". У відповідь Трамп дав розпливчасті запевнення, що він "буде залучений" до переговорів.

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський у Мюнхені заявив, що розмова Трампа з Путіним була помилкою, оскільки виправдала російського лідера та підірвала моральний дух в Україні. Однак він також зазначив:

"Коли президент Трамп каже, що в рамках угоди повинні бути європейські війська, нас потрібно буде попросити надати їх, тому рано чи пізно нас доведеться залучити".

Трамп грає на руку Путіну

Попри це, адміністрація Трампа не дала чіткої позиції, що посилює побоювання, що потенційна угода може легалізувати незаконне вторгнення Росії. Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що мирна угода не передбачатиме вступу України в НАТО та виключає участь миротворчих сил США. Деякі з цих заяв пізніше були скориговані самим Гегсетом та іншими представниками адміністрації.

Ситуацію загострила остання спроба Трампа виправдати Путіна, незважаючи на його статус воєнного злочинця. Він не лише висловив симпатію до аргументів Росії щодо вторгнення, а й підтримав повернення Москви до G8 після виключення через анексію Криму в 2014 році. Відхід Трампа від узгодженої європейської стратегії та відсутність представників України на переговорах у Саудівській Аравії серйозно послаблюють позицію Заходу, а значить, і Києва.

Європейські посадовці, які більше підтримують Україну, можуть бути відсторонені від переговорів, що ще більше ускладнить становище Зеленського. Крім того, промова віце-президента Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки та його зустріч з лідером ультраправої партії AfD в Німеччині спричинили серйозне занепокоєння серед європейських союзників. Це свідчить про намір адміністрації Трампа підтримувати популістські рухи, що викликає тривожні історичні паралелі.

Додатковим сигналом про ослаблення підтримки Європи стала заява Гегсета в Брюсселі, що європейцям слід "взяти на себе відповідальність за звичайну безпеку на континенті", що багато хто розцінив як чергову ознаку антипатії Трампа до НАТО.

Усе це грає на руку Путіну, оскільки демонструє, що його міжнародна ізоляція закінчується, а майбутня угода щодо України може узаконити його територіальні завоювання. Розбіжності всередині НАТО, посіяні Трампом, наближають Росію до її ключової геополітичної мети.

"Це справді як Великдень, Ханука, Різдво, день народження Володимира Путіна, і все відбувається в один день. Неохолоджене шампанське несуть у холодильник, а інші пляшки відкорковують", - сказав Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Carnegie Russia.

Окрім цього, переговори в Саудівській Аравії висвітлюють зростаючий вплив королівства на міжнародній арені. Наслідний принц Мохаммед бін Салман активізував роль країни у справах Близького Сходу, а також зробив значні кроки в "м’якій силі", - від інвестицій у європейські спортивні ліги до проведення Чемпіонату світу з футболу у 2034 році.

Трамп не приховує свого захоплення сильними лідерами, а тісні відносини між Путіним і наслідним принцом лише зміцнюють їхній політичний вплив. За словами джерела, близького до саудівського двору, проведення переговорів у королівстві сприятиме зміцненню його престижу та утвердить Саудівську Аравію як ключового гравця у світовій політиці.

Переговори у Саудівській Аравії

13 лютого Трамп анонсував зустріч представників США, РФ та України у Саудівській Аравії на наступному тижні, однак не з його участю чи участю Путіна, а з "топовими посадовцями". При цьому він наголошував, що Україна теж братиме участь у зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відвідає Саудівську Аравію, але, зазначив, зустрічей з росіянами у цій країні в нього не буде. Мовляв, у нього буде офіційний візит, який вже був запланований.

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