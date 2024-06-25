Перший раунд дебатів відбудеться вже 27 червня.

Дональд Трамп та Джо Байден готуються до традиційних президентських дебатів, які відбудуться вже цього тижня. Вони триватимуть півтори години з урахування усіх помилок попередньої зустрічі кандидатів у 2020 році, повідомляє CBS News.

Видання заявило, що вже цього четверга кандидати у президентське крісло США вийдуть на сцену. Ведучий шляхом підкидання монетки визначить місце кожного біля своєї трибуни. Дебати триватимуть 90 хвилин та вперше пройдуть без аудиторії, щоб не відволікати політиків. Протягом цього часу співробітники передвиборчого штабу не зможуть взаємодіяти зі своїм кандидатом.

Зазначається, що мікрофон одного кандидата буде вимкнений, коли говорить інший. Таке рішення організатори прийняли після минулих дебатів Байдена та Трампа 2020 року. Також передбачено дві рекламні паузи.

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Крім того, відомо, що кандидатам видадуть ручку, блокнот і пляшку води, заздалегідь підготовлені нотатки та реквізити будуть заборонені.

Як Байден та Трамп готуються до дебатів?

CBS News повідомило, що команда Байдена ізолює його від громадськості, щоб він мав змогу для "структурної підготовки". Колишній голова адміністрації Рон Клейн керує всім процесом.

"Компанія Байдена розглядає дебати як можливість висвітлити послужний список і бачення президента на наступні чотири роки, водночас порівнюючи їх із колишнім президентом. У записці, оприлюдненій у неділю, компанія Байдена заявила, що американці "побачать два різних бачення майбутнього на сцені в Атланті", - йдеться у матеріалі.

Водночас Трамп готується не так формально і заявив, що хоче продемонструвати контраст із Байденом. Також він відмовився від попередніх репетицій та не пише свої майбутні заяви для виступу. Трамп навпаки часто буває на публіці та оточує себе впливовими сенаторами та кандидатами у віцепрезиденти.

Вибори в США - що потрібно знати

Вже 5 листопада 2024 році в США відбудуться 60-ті президентські вибори. Головні претенденти - 82-річний Джо Байден та 78-річний Дональд Трамп.

Нещодавно Трамп знову вибухнув погрозами "відрізати" допомогу для України. Він заявив, що вирішить питання безмірного апетиту України ще до повернення в Білий дім.

"Я думаю, Зеленський, ймовірно, найкращий продавець серед усіх політиків, які колись жили. Щоразу, коли він приїжджає в нашу країну, він іде з 60 млрд доларів... Він щойно поїхав з 60 мільярдами, приїхав додому й оголошує, що йому потрібно ще 60 мільярдів. Це ніколи не закінчиться. Я це вирішу ще до того, як візьму Білий дім", - заявив опальний американський політик.

Коментуючи майбутні вибори в Штатах, очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що спокійно ставиться до можливого приходу Трампа до влади. Крім того, він додав, що вибори в США дуже передбачувані.

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