Сторони домовилися продовжити діалог з усіх питань.

19 травня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала понад дві години.

За підсумками розмови помічник російського правителя Федір Ушаков провів брифінг, повідомляють росЗМІ. Зазначається, що бесіда Трампа і Путіна була "відвертою і конструктивною, пройшла у взаємоповажному ключі".

За словами Ушакова, лідери обговорили відносини між США і Росією і висловилися за їхню нормалізацію в майбутньому. Він додав, що Трамп бачить РФ "як одного з найважливіших партнерів США".

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Сторони також обговорили обмін ув'язненими – у Кремлі заявили, що обговорюються плани обміну за формулою 9 на 9. Крім того, Трамп і Путін не виключають проведення зустрічі, проте ні місце, ні терміни поки що не визначено.

Під час розмови лідери США і РФ також торкнулися питання війни в Україні. Зазначається, що про часові рамки для досягнення можливого припинення вогню не йшлося.

Ушаков також розповів, що під час розмови Трамп і Путін зверталися один до одного на ім'я і "ніхто з них не хотів класти першим слухавку". Сторони домовилися продовжити діалог з усіх питань. Помічник Путіна додав, що Трамп сказав правителю РФ, що той може телефонувати йому в будь-який момент.

Водночас Ушаков анонсував візит Трампа в Росію "після завершення конфлікту". За його словами, американський президент приїде до росіян "як до одного з найважливіших партнерів для США на торгово-економічному напрямку".

Розмова Трампа і Путіна: інші заяви

Російський диктатор Володимир Путін за підсумками розмови з Трампом заявив, що РФ готова працювати з Україною над меморандумом про майбутній мирний договір. За його словами, припинення вогню на фронті "можливе після досягнення відповідних домовленостей".

При цьому Дональд Трамп по завершенню бесіди з Путіним заявив, що Україна і РФ "негайно" почнуть переговори.

"Умови будуть узгоджені між двома сторонами – як і повинно бути, адже тільки вони знають деталі переговорного процесу, які недоступні нікому іншому. Тон і дух бесіди були чудовими. Якби це було не так, я б сказав про це просто зараз, а не пізніше", – додав він.

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