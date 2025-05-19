Великі деталі розмови із Зеленським і Путіним поки що відсутні.

Президент США Дональд Трамп перед розмовою з кремлівським диктатором Володимиром Путіним спершу зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському. Про це повідомив "ТСН" в ефірі телемарафону.

Трамп і Зеленський, зокрема, обговорили конкретні кроки, необхідні для завершення повномасштабної війни. Вони домовилися зідзвонитися ще раз, уже за результатами розмови президента США і Путіним, для "синхронізації" подальших дій.

Невдовзі після цього Associated Press повідомив про початок розмови Трампа з главою РФ. Віцепрезидент США Джей Ді Венс паралельно заявив, що Америка чекає на реальну мирну пропозицію "на столі".

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Крім того, Трамп особисто запропонує кремлівському диктатору "відновлення відносин з усім світом". Венс припускає, що американський президент запитає в Путіна: "Ви серйозно? Є багато економічних вигод від потепління відносин між Росією і рештою світу, але ви не отримаєте цих вигод, якщо продовжите вбивати безліч невинних людей".

Що відомо про контакти Трампа із Зеленським і Путіним

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп докладає всіх зусиль, щоб якомога швидше завершити війну між Росією та Україною.

"Я не хочу передбачати подробиці розмови, яку президент проведе з президентом Путіним. Він дав зрозуміти обом сторонам, що хоче домогтися мирного врегулювання і припинення вогню якомога швидше. Але що стосується конкретних термінів, я не буду випереджати президента", - сказала прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Крім того, за словами екс-міністра закордонних справ України, майбутня розмова не принесе Україні нічого хорошого. "Трамп вигороджує Путіна де можна і де не можна", - сказав він.

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