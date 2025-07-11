Він сказав, що йому відомо про чергову атаку на Україну.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову заявив, що невдовзі світ побачить реакцію Вашингтона на російські обстріли України.

Під час розмови з журналістами в американського лідера запитали, як він відреагував на чергову атаку Російської Федерації, під час якої було пошкоджено лікарню. Ймовірно мова йде про пологовий будинок у Харкові. Трамп відповів, що поінформований про це:

"Я знаю. Ви побачите, що відбуватиметься далі".

Трамп змінює риторику щодо Москви

Як відомо, після повернення в Білий дім політик характеризував кремлівського правителя Путіна лише позитивно, неодноразово відзначаючи "дуже хороший зв'язок" між ними.

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Новий президент США закликав Київ та Москву повністю припинити вогонь та сісти за стіл переговорів, однак Кремль категорично відмовився від перемир'я.

Трамп продовжував запевняти всіх, що насправді Путін хоче миру, однак той лише посилював ракетно-дроновий терор України. Після чергової відмови американський лідер змінив риторику та став жорсткіше висловлюватися на його адресу.

За словами Трампа, Путін поводиться дуже "мило", та Вашингтон отримує від ньго лише "купу нісенітниць", які не призводять до миру.

Днями він повторив, що розчарований Російською Федерацією, та пообіцяв у понеділок, 14 липня, виступити із заявою щодо Москви.

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