Я думаю, що Путін хоче укласти угоду, і нам потрібно переконати Зеленського, - Трамп

За словами президента США, порушення енергетичного перемир'я було з обох сторін.

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін хоче більше, ніж президент України Володимир Зеленський, укласти угоду. Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

"Я думаю, що вони обоє її підтримують… Я думаю, що Путін хоче укласти угоду, і нам потрібно переконати Зеленського, щоб він теж захотів укласти угоду", - сказав очільник Білого дому.

Журналісти поцікавилися у Трампа, що він думає щодо дотримання сторонами енергетичного перемир'я, яке він оголосив в неділю, 11 жовтня, в своїй соцмережі.

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Зокрема, президенту США розповіли, що Росія порушила режим припинення вогню.

"Порушення були з обох сторін", - відповів на це очільник Білого дому.

Також у нього запитали, чи дійсно Україна та Росія давали згоду на дотримання енергетичного перемир'я, як він і стверджував.

"Вони дійшли згоди. Ви знаєте, чому? Тому що я сказав: "Ви мусите погодитися". Ось чому", - сказав Трамп.

За словами президента США, коли він укладав домовленості з Путіним щодо постачання дизельного пального, він думав не лише про США:

"Моя угода з Росією щодо дизельного палива - це насправді не угода для мене. Це угода для решти світу".

Енергетичне перемир'я: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" між Росією та Україною. Представник Білого дому повідомив Axios, що поки що це стосується припинення атак лише по НПЗ. При цьому, український чиновник заявив виданню, що така угода не є рівноцінною, оскільки Україна має лише один нафтопереробний завод, який Росія вже неодноразово атакувала й він наразі працює не на повну потужність. Водночас, Україна хоче, щоб Росія припинила атакувати енергетичні об'єкти в рамках цієї угоди.

Також ми писали, що міністр фінансів США Скотт Бессент назвав "лицемірними" заяви європейців з критикою дизельної угоди, укладеної між Трампом та Путіним. Бессент заявив, що "європейці з початку цієї війни надали росіянам більше коштів, ніж українцям", оскільки не можуть відмовитися до цього часу від закупівель російських енергоресурсів. Він також заявив, що Трамп "діє на благо американців", щоб ціни на дизельне пальне знизилися. Після укладення цієї угоди, за словами міністра фінансів США, він повернеться до завершення війни з Іраном.

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