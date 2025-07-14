В Брюсселі сподіваються, що американці рухатимуться в тому ж напрямку, що і Європа.

В Європі раді тому, що президент США нарешті зайняв жорстку позицію щодо Росії, але відстрочка у 50 днів, яку Дональд Трамп дав Кремлю на виконання ультиматуму, є занадто довгою. Про це в коментарі журналістам заявила верховний представник ЄС з іноземних справ Кая Каллас.

"Це дуже позитивно, що президент Трамп займає жорстку позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів – це дуже довгий термін, враховуючи, що вони щодня вбивають мирних жителів", – сказала головна дипломатка ЄС.

Каллас висловила переконання, що потрібно навіть більше тиску на Росію, щоб їм теж закортіло миру.

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"Добре, що американці роблять ці кроки. Я сподіваюся, що вони також надаватимуть військову допомогу [Україні], як надають європейці", – додала вона.

Трамп оголосив ультиматум Путіну

Як писав УНІАН, раніше сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що "приємні розмови" з Путіним не дали результату у закінченні війни в Україні, тож він оголосив Кремлю ультиматум: якщо в наступні 50 днів Київ і Москва не укладуть "справедливу" угоду, США запровадять "вторинні санкції". Під ними, вочевидь, маються на увазі мита на імпорт до США товарів з країн, що купують російську нафту і газ.

Також Трамп пообіцяв розпочати поставки додаткової зброї Україні. За його словами, йдеться аж про 17 батарей Patriot і боєкомплект до них. За даними ЗМІ, окрім цього планується поставка ракет для винищувачів, а також артилерійських систем.

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