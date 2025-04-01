У Держдепі прокоментували пропозицію Кремля щодо тимчасового управління.

Американський президент Дональд Трамп "не оцінив" пропозицію кремлівського правителя Путіна встановити в Україні тимчасове управління.

Про це під час брифінгу заявила прес-секретарка Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс. "Я не думаю, що мені потрібно нагадувати всім, але це гарне нагадування: Україна - це конституційна демократія. Правління в Україні визначається її Конституцією та українським народом. Ми віддані цьому принципу", - сказала вона.

Говорячи про закінчення війни, речницця нагадала, що пріоритетом є припинення вогню і зупинка різанини. За словами Брюс, у Вашингтоні усвідомлюють, що переговори вимагатимуть від Росії та України прийняття жорстких рішень і компромісів:

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"Необхідно досягти повного припинення вогню і посадити сторони за стіл переговорів для остаточного і тривалого врегулювання. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія і Україна повинні перейти до повного припинення вогню. Зараз. Нічого з цього не змінилося".

Путін заговорив про тимчасове управління

Нагадаємо, нещодавно кремлівський правитель запропонував встановити в Україні "тимчасове управління" під егідою ООН, США та європейських країн.

За його словами, це необхідно для організації нових виборів і формування уряду, який "мав би легітимність" для проведення мирних переговорів. ​

Ця ініціатива викликала критику з боку міжнародної спільноти. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підкреслив, що в Україні є легітимний уряд, і це необхідно поважати.

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