Аналітики ISW вважають, що Кремль продовжує дотримуватися наміченої мети.

Російський диктатор Путін затягує процес закінчення війни проти України шляхом повернення в інформаційний простір заяв про "нелегітимність" українського президента Володимира Зеленського та необхідність "зовнішнього управління" як умови для мирних переговорів.

Про це заявили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) у новому звіті. "Кремль маніпулює переговорами і намагається домогтися від Заходу додаткових поступок після прогресу, досягнутого на переговорах про припинення вогню", - йдеться у звіті.

Аналітики ISW вважають, що Кремль дотримується своєї мети: затягувати будь-які переговори про тимчасове припинення вогню на лінії фронту або постійну мирну угоду, щоб продовжувати домагатися поступової окупації нових українських територій і "створювати сприятливі умови для капітуляції України".

Відео дня

Заява Путіна про зовнішнє управління Україною

27 березня Путін заявив про доцільність введення в Україні "зовнішнього управління" під егідою ООН.

Раніше Путін постійно говорив, що вважає президента Зеленського і Верховну Раду "нелегітимними" через те, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні не проводили виборів. Нагадаємо, проведення виборів під час війни заборонено українською конституцією та іншими законами.

Наступного дня в ООН відреагували на ідею Путіна ввести в Україні зовнішнє управління. Генсек ООН Антоніу Гутерреш ідею російського диктатора серйозно не сприйняв.

Вас також можуть зацікавити новини: