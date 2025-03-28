МЗС нагадало йому, як виглядає Воркута.

В Україні з гумором відреагували на пропозицію кремлівського правителя Путіна ввести в країні тимчасове управління під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий опублікував у мікроблозі X зустрічну пропозицію для Москви - ввести тимчасове управління ООН в Росії, починаючи з її міста Воркута. Допис він супроводив фотографією дуже занедбаної вулиці міста:

"Здається, що місцеві жителі отримали б велику користь від будь-якого управління, окрім Путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну проти України".

Росія пропонує тимчасове управління в Україні

Нагадаємо, вчора Путін запропонував створити в Україні тимчасове управління під егідою ООН, Сполучених Штатів Америки, європейських країн та Російської Федерації. За його словами, це потрібно для організації "демократичних виборів".

Відео дня

Український президент Володимир Зеленський відкинув цю пропозицію, розцінюючи її як спробу затягнути переговори про припинення війни. ​

Представники США та Європейського Союзу також відхилили ініціативу Путіна, наголошуючи на легітимності чинного українського уряду та неприпустимості зовнішнього втручання у внутрішні справи країни. ​

Вас також можуть зацікавити новини: