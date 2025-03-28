Пропозицію диктатора прокоментував особисто генсек Антоніу Гутерреш.

В ООН відкинули ідею російського диктатора Володимира Путіна щодо зовнішнього управління в Україні, зокрема під мандатом Організації об’єднаних націй. Відповідну заяву зробив на брифінгу генсек ООН Антоніу Гутерреш.

На прохання прокоментувати пропозицію Путіна, генсек ООН заявив, що організація не бере прямої участі у дипломатичних переговорах щодо миру в Україні, хоча й мала контакти на цю тему із представниками США. Саму ж ідею російського диктатора Гутерреш серйозно не сприйняв.

"Україна має легітимний уряд, і це, безумовно, потрібно поважати", – коротко заявив він.

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Путін вимагає запровадити в Україні зовнішнє управління

Як писав УНІАН, напередодні Путін запропонував обговорити можливість запровадження тимчасового зовнішнього управління в Україні під егідою ООН або низки країн. Зокрема для того, щоб провести вибори.

За словами диктатора, із новим українським урядом, який прийшов би до влади в таких умовах, можна було б почати мирні перемовини і підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними".

У відповідь на цю заяву президент України Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні влада в Україні є легітимною, і сам він зокрема теж є законно обраним президентом.

Оригінально на пропозицію Путіна відреагували в Українському МЗС. Там запропонували запровадити управління ООН в самій Росії, і почати з Воркути, яка занепадає, доки диктатор витрачає трильйони рублів на війну з Україною.

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