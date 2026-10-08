Турецький військовий літак 'засвітився' над Польщею: куди він прямував

Турецький Airbus A400M пролетів через кілька країн НАТО та приземлився на авіабазі Емарі в Естонії, де дислокуються турецькі винищувачі F-16.

У вівторок, 6 жовтня, над Польщею помітили військово-транспортний літак Повітряних сил Туреччини Airbus A400M-180 Atlas. Він прямував до Естонії, де перебуває турецький контингент у складі місії НАТО, пише Defence24.

Турецький Airbus A400M-180 Atlas вилетів з авіабази Кайсері в центральній частині Туреччини. Польський військовий радар зафіксував його появу в повітряному просторі країни о 10:45.

Перед цим літак пролетів над Варною в Болгарії, а також над Бухарестом і Клуж-Напокою в Румунії. Після цього він увійшов у повітряний простір Угорщини, звідки попрямував до Словаччини, а потім – до Польщі.

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Над Польщею Airbus A400M-180 Atlas пролетів між Жешовом і Тарнувом, далі – над Седльцем і Сейнами. Після цього літак увійшов у повітряний простір Литви, пролетів над Латвією та зрештою досяг Естонії.

Літак міг перевозити персонал турецьких F-16

Airbus A400M-180 Atlas приземлився на авіабазі Емарі в Естонії. Ймовірно, його політ був пов'язаний із логістичним транспортуванням турецького контингенту F-16, який перебуває там у межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Турецькі ВПС розгорнули в Емарі п'ять винищувачів F-16 та 76 військовослужбовців. Очікується, що вони залишатимуться в Естонії до 30 листопада 2026 року.

Турецькі винищувачі виконують патрулювання та навчальні польоти, а також беруть участь у спільних навчаннях. Двічі їх приводили в бойову готовність.

1 вересня це сталося після виявлення безпілотників поблизу естонсько-російського кордону. 24 вересня турецькі F-16 разом з іншими літаками НАТО брали участь у виявленні та відстеженні російських літаків над Балтійським морем.

Небо над Польщею під наглядом: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 2 жовтня, два військово-транспортні літаки ВПС Алжиру увійшли в повітряний простір Польщі з боку Білорусі. Йдеться про Іл-76МД та Lockheed C-130H Hercules, які поверталися з Москви.

Обидва літаки вилетіли з Москви, найімовірніше, з аеропорту Внуково. Після польоту над територією Білорусі вони пройшли через повітряний простір Польщі, а потім попрямували на південний захід у напрямку Алжиру.

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