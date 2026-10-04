Два військові літаки з Москви пролетіли над Польщею: що було на борту

Йдеться про два алжирські військово-транспортні літаки Іл-76МД та Lockheed C-130H Hercules, які вилетіли з Москви.

У п’ятницю, 2 жовтня, два військово-транспортні літаки ВПС Алжиру увійшли в повітряний простір Польщі з боку Білорусі. Йдеться про Іл-76МД та Lockheed C-130H Hercules, які поверталися з Москви. Про появу літаків польський військовий радар повідомив о 17:01 та 17:42 відповідно, пише Defence24.

Обидва літаки вилетіли з Москви, найімовірніше, з аеропорту Внуково. Після польоту над територією Білорусі вони пройшли через повітряний простір Польщі, а потім попрямували на південний захід у напрямку Алжиру.

Що відомо про рейси

Алжирські військові літаки вже певний час регулярно з’являються в повітряному просторі Польщі. Їхні польоти є законними, а польські служби безпеки знають про присутність літаків.

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Водночас виникають питання щодо того, чому польський повітряний простір залишається відкритим для військово-транспортних літаків країни, яка активно співпрацює з Росією.

З огляду на тип літаків, їхні рейси, найімовірніше, мають транспортний характер. Передбачається, що Алжир може закуповувати в Росії зброю, військове обладнання та запчастини для військової техніки й літаків. Теоретично можливі й поставки у зворотному напрямку, хоча такий варіант вважається менш імовірним.

Росія і Алжир - що відомо

Військова співпраця між Алжиром і Росією не є таємницею: обидві держави підтверджують її в офіційних документах.

Минулоріч стало відомо, що Росія доставила до Алжиру із Комсомольська-на-Амурі як мінімум один літак Су-35 із "єгипетського" замовлення, а також може готувати до відправлення алжирцям ще кілька таких винищувачів.

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