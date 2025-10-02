F-35 Нідерландів отримав kill mark про збиття російського дрона над Польщею (фото)

Нідерландський F-35A збив російський дрон над Польщею під час бойового вильоту.

F-35A Королівських повітряних сил Нідерландів із бортовим номером F-027 підтвердив перше знищення російського безпілотника, повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

Інцидент стався під час бойового вильоту над територією Польщі, коли російські дрони становили загрозу для повітряного простору країни. На корпусі винищувача з’явилася позначка "kill mark", що символізує успішне ураження цілі.

Це перше підтверджене бойове знищення російського безпілотника винищувачем F-35.

Відео дня

313-я ескадрилья, яка базується на авіабазі Волкел на півдні Нідерландів, бере участь у місіях НАТО з посилення повітряної безпеки східного флангу Альянсу. Її літаки регулярно патрулюють повітряний простір Польщі та країн Балтії.

Російські дрони над Польщею

У вересні російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Польські та союзні сили збили кілька безпілотників. Це стало першою подібною операцією НАТО від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Неназваний військовий чиновник США, який працює в Європі, оцінив ймовірність навмисної атаки як "50 на 50". Ще один неназваний високопоставлений представник однієї із західних розвідок зауважив, що схема польоту дронів свідчить про те, що вони збилися з курсу та намагалися відновити сигнал GPS після того, як зазнали впливу українських систем РЕБ.

Вас також можуть зацікавити новини: