Врятовану дитину відвезли в лікарню.

Під завалами будинку в Батумі знайшли живим семирічного хлопчика. Дитина перебувала в одній з машин, на які впала будівля.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Будівля обвалилася опівдні за місцевим часом, накривши близько десятка навколишніх машин, з однієї з них дитину незабаром змогли витягти. Хлопчика відвезли в лікарню.

Крім того, вдалося врятувати з-під завалів чоловіка. Потерпілий відбувся легкими травмами.

На місці працюють рятувальники, бо під завалами все ще можуть перебувати люди.

За даними місцевих журналістів, у будинку мешкали 12 сімей.

На цей час не відомо, чому обвалилася будівля, побудована 40 років тому.

Як раніше повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 жовтня, вранці в грузинському Батумі на вулиці 26 травня впала частина багатоповерхового житлового будинку. Що стало причиною НП, поки не повідомляється. Деякі очевидці заявляють, що обвалення будинку передував вибух.

На місці працює спецтехніка, мобілізовані швидка допомога і поліція. Рятувальники виводять людей з-під уламків.

Автор: Анастасія Горбачова