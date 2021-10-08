У Батумі обвалився житловий будинок , є жертви / скрін Батумелебі
У п'ятницю, 8 жовтня, вранці в Батумі (Грузія) на вулиці 26 травня обвалилася частина багатоповерхового житловий будинок. Що стало причиною НП, поки не повідомляється.
Про це повідомляє видання Новини-Грузія.
За попередніми даними, є жертви, під завалами можуть перебувати люди, в тому числі діти. На місці події ведуться пошукові роботи.
Деякі очевидці заявляють, що обваленню будинку передував вибух.
На місці працює спецтехніка, мобілізовані швидка допомога і поліція. Рятувальники виводять людей з-під уламків.
У Грузії обвалилася частина багатоповерхівки