Кількість постраждалих поки не відома. На місці події ведуться пошукові роботи.

У п'ятницю, 8 жовтня, вранці в Батумі (Грузія) на вулиці 26 травня обвалилася частина багатоповерхового житловий будинок. Що стало причиною НП, поки не повідомляється.

Про це повідомляє видання Новини-Грузія.

За попередніми даними, є жертви, під завалами можуть перебувати люди, в тому числі діти. На місці події ведуться пошукові роботи.

Деякі очевидці заявляють, що обваленню будинку передував вибух.

На місці працює спецтехніка, мобілізовані швидка допомога і поліція. Рятувальники виводять людей з-під уламків.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Леся Лещенко