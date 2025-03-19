За його словами, найближчим часом Майк Волц та Марко Рубіо опублікують докладнішу заяву за підсумками розмови.

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів дуже хорошу розмову з президентом України Володимром Зеленським. Про це американський лідер повідомив у соціальній мережі Truth Social.

Зокрема, як наголосив Трамп, він щойно провів дуже хорошу телефонну розмову з Зеленським. Ця розмова тривала близько одної години.

"Більша частина обговорення ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним для того, щоби узгодити запити і потреби Росії та України", - заявив Трамп.

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За словами президента США, "ми перебуваємо на вірному шляху", і з цієї причини він звертається до державного секретаря Марко Рубіо і радника з національної безпеки Майка Волца з проханням "надати точний опис обговорених пунктів".

Розмова Трампа із Зеленським та Путіним - деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський зазначав, що під час спілкування з Трампом хотів почути про деталі розмови американського президента з російським диктатором Володимиром Путіним.

Разом з тим, президент України мав намір обговорити з президентом США деталі наступних кроків як рухатися далі, бо без України неможливо закінчити війну справедливим миром.

Вчора, 18 березня, Трамп провів розмову з Путіним. Як повідомив президент США, під час спілкування з Путіним обговорювали "багато елементів договору про мир".

Трамп стверджував, що з Путіним було домовлено про негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури, при тому розумінні, що "ми будемо також швидко працювати над тим, щоб мати повне припинення вогню і, зрештою, кінець цієї жахливої війни між Росією та Україною".

Водночас, за підсумками розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом у Кремлі виступили із заявою, у якій були озвучені вимоги щодо запровадження 30-денного перемир'я. Путін зажадав зупинити мобілізацію в Україні та переозброєння ЗСУ.

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