За даними синоптичної служби Чехії, торнадо залишив 26-кілометрову смугу руйнувань шириною в 500 м.

Військові та пожежники у Чехії почали розбирати залишки зруйнованих будинків після смертоносного торнадо.

Ліквідація наслідків у Південній Моравії передбачає також перевірку будівель, які встояли, для визначення, чи потребують вони знесення.

Внаслідок торнадо, яке налетіло на південь країни 24 червня, щонайменше п’ятеро людей загинули. Серед них – вагітна жінка з сусідньої Словаччини, чия ненароджена дитина також померла. Ще близько 200 людей отримали поранення, 60 людей потребували госпіталізації.

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За даними синоптичної служби Чехії, торнадо залишив 26-кілометрову смугу руйнувань шириною в 500 м. Уряд планує виділити допомогу постраждалим на $19 млн, передає радіо Свобода.

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Автор: Ірина Погоріла