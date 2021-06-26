Військові та пожежники у Чехії почали розбирати залишки зруйнованих будинків після смертоносного торнадо.
Ліквідація наслідків у Південній Моравії передбачає також перевірку будівель, які встояли, для визначення, чи потребують вони знесення.
Внаслідок торнадо, яке налетіло на південь країни 24 червня, щонайменше п’ятеро людей загинули. Серед них – вагітна жінка з сусідньої Словаччини, чия ненароджена дитина також померла. Ще близько 200 людей отримали поранення, 60 людей потребували госпіталізації.
Читайте такожНа Чехію налетів потужний торнадо: зруйновано села, постраждали 300 осіб (фото, відео)
За даними синоптичної служби Чехії, торнадо залишив 26-кілометрову смугу руйнувань шириною в 500 м. Уряд планує виділити допомогу постраждалим на $19 млн, передає радіо Свобода.
Вас також можуть зацікавити новини
- Потужний торнадо налетів на Чикаго (фоторепортаж, відео)
- Скрізь обірвані дроти й повалені дерева: на південь Канади налетів торнадо (відео)
- 44 тисячі ударів блискавки та град розміром з тенісний м'яч: на Францію налетів шторм (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram