Слідчі перевірять, яким чином росіяни змогли накопичити значні активи.

Національна фінансова прокуратура Франції вирішила перевірити активи російських олігархів у сфері нерухомості. Йдеться про бізнесменів, яких пов'язують з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Le Parisien.

Антикорупційна громадська організація "Transparency International" подала скаргу за фактами відмивання грошей російськими олігархами.

Уточнюється, що розслідування спрямоване проти організаторів схем з відмивання грошей, корупційних правопорушень, розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків в обтяжливих випадках. Справу доручили Центральному управлінню з боротьби з серйозними фінансовими злочинами.

Французькі слідчі перевірять, яким чином російські олігархи змогли накопичити значні активи в сфері нерухомості.

Раніше повідомлялося, що ЄС хоче дозволити конфіскацію заарештованих активів РФ у разі обходу санкцій.

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