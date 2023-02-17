Сьогодні уряд Нідерландів офіційно схвалив відповідне рішення, заявили в Мін'юсті України.

Уряд Нідерландів у п'ятницю, 17 лютого, схвалив рішення про створення в Гаазі компенсаційної міжнародної організації за агресію РФ проти України - Міжнародного Реєстру збитків.

Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України, привітавши відповідне рішення з боку Амстердама.

"Реєстр повинен стати першим компонентом всеосяжного механізму репарацій, який покликаний забезпечити виплату державою-агресором Україні повних репарацій за заподіяну шкоду, відповідно до міжнародного права", - пояснили в міністерстві.

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Там констатували, що збитки, які завдали окупанти за час повномасштабних бойових дій в Україні - величезні. Тому дуже важливо створити відповідні механізми компенсації, щоб змусити РФ заплатити за все, що вона зробила. Важливо провести ретельну оцінку збитків, а також задокументувати ці дані для подальшого розслідування, кажуть у Мін'юсті.

Також у відомстві зазначили, що цілком доречно створити міжнародний реєстр збитків саме на території Гааги, адже це місто по праву вважається "столицею міжнародного правосуддя".

"Ми дякуємо Нідерландам за принципову позицію та лідерство на треку відповідальності Росії за агресію проти України та закликаємо всіх наших партнерів долучатися до роботи зі створення компенсаційного механізму", - заявив міністр Денис Малюська.

Також цю подію прокоментував глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

"Це перший компонент компенсаційного механізму, який дозволить зробити так, щоб Росія заплатила за все. Злочинець буде покараний і буде платити за кожен злочин", - написав він.

Скільки грошей потрібно для відновлення України через агресію РФ

У липні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль на міжнародній конференції у швейцарському місті Лугано представив план відновлення України, який передбачає три ключові етапи: відновлення критичних об'єктів, відновлення базових об'єктів, а також довгострокову трансформацію України.

На тлі повномасштабної агресії РФ Кабмін створив спеціальний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, станом на 10 січня 2023 року Кабмін направив туди 17 млрд доларів конфіскованих коштів російських банків. Однак цього недостатньо, щоб повністю покрити збитки, які завдала армія РФ.

Він заявив, що для в рамках першого етапу відновлення Україні потрібно як мінімум 110 млрд гривень. При цьому загальна сума завданих збитків житловій інфраструктурі України сягає понад 700 млрд доларів.

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