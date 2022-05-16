Доступ до коштів держави-агресора Україна може отримати до кінця року, ці активи направлять у фонд компенсації збитків, завданих агресором - міністр юстиції України.

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що доступ до коштів держави-агресора Україна може отримати до кінця року, ці активи направлять у фонд компенсації збитків, завданих агресором

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Якщо ми говоримо про значні суми за кордоном, а ключові суми, найбільші суми Росії знаходяться в розвинутих державах світу, ми навряд чи отримаємо доступ у Китаї, але , якщо говорити про Штати, про Євросоюз, про Швейцарію чи країни аналогічні, де зберігаються золотовалютні резерви РФ, за нашими оцінками юридичний механізм, якщо його розпочинати імплементувати вже зараз, результат можна отримати вже в районі кінця цього оку. Мова йде про активи Центробанку в першу чергу, тому що там можна передбачити міжнародні правові юридичні механізми з тим, щоб не було подальших оскаржень і ці активи швидко потрапили у фонд компенсації збитків завданих агресором", - сказав Малюська.

Він зазначив, що юридичний шлях до коштів російських олігархів та їхнього майна за кордоном триватиме довше.

"Якщо ми говоримо про олігархів російських і їхнє майно за кордоном, цей шлях, який триватиме довше , тому що Захід побудований на принципах захисту приватної власності і тому практично в 90 % випадків конфіскація, якщо така відбуватиметься, оскаржуватимуться в суді… Тому я прогнозую, що конфіскація майна олігархів це буде горизонт - кілька років", - сказав міністр.

Нагадаємо, у Мін'юсті розповіли, коли воєнні злочинці РФ отримають перші вироки.

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