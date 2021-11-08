Місцеві жителі в момент вибуху відчули "інтенсивну тряску".

Потужний вибух пролунав у двоповерховому кафе в Актау. В результаті інциденту від будівлі нічого не залишилося.

Про це повідомляє місцевий блогер Азамат Сарсенбаєв в Instagram.

Повідомлення про вибух надійшло до Департаменту з НС Мангістауської області о 21:18 хвилин. За даними влади, до лікарень ніхто не звертався. На місці інциденту працювали десятки рятувальників та спеціальна техніка.

Рятувальники розбирали завали, щоб з'ясувати, чи є постраждалі. На місці також чергували медики.

Читайте такожРаптовий вікід газу вбив шістьох людей на шахті в КазахстаніВодночас офіційний представник МНС Талгат Уал заявив, що в момент вибуху в кафе нікого не було. За попередніми даними, причиною вибуху міг стати витік газу в "цеху з продажу самси та плову".

Місцеві ЗМІ пишуть, що жителі прилеглих будинків відчули "інтенсивну тряску". Постраждали поруч припарковані авто.

Як раніше повідомляв УНІАН, вибух стався в результаті зіткнення бензовоза з вантажівкою у столиці Сьєрра-Леоне, місті Фрітаун. Кількість жертв вибуху інциденту досягла 99 осіб.

Автор: Анастасія Горбачова