За повідомленнями місцевих ЗМІ, бензовоз зіткнувся з вантажівкою на жвавому перехресті в житловому кварталі.

Кількість жертв вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоне досягла 99. Раніше повідомлялося про 84 загиблих.

Вибух стався в результаті зіткнення бензовоза з вантажівкою в столиці країни, місті Фрітаун. Раніше мер столиці Івонн Акі-Сав'єрр заявила, що жертвами вибуху могли стати понад 100 осіб.

Президент країни Джуліус Маада Біо сказав, що він глибоко вражений трагічною подією і величезною кількістю жертв. У твіті він пообіцяв, що уряд зробить все можливе, щоб підтримати сім'ї загиблих і постраждалих.

У лікарні Фрітауна було госпіталізовано близько 100 осіб.

Читайте такожВ аеропорту Адена стався вибухЗа повідомленнями місцевих ЗМІ, бензовоз зіткнувся з вантажівкою на жвавому перехресті в житловому кварталі. В результаті ДТП стався витік палива, і люди, які знаходилися поруч з бензовозом, кинулися збирати паливо, що розлилося. У цей момент прогримів вибух.

Низка ЗМІ уточнює, що аварія сталася поруч з місцем, де жителі району зазвичай збираються, щоб купити бензин на розлив. Поруч з місцем ДТП також знаходиться супермаркет.

Жертвами вибуху виявилися також мотоциклісти, водії і пасажири автомобілів, що опинилися поруч з місцем вибуху.

У повідомленнях місцевих ЗМІ йдеться, що один з автобусів, повний пасажирів, повністю згорів. Також повідомляється, що загорілися магазини і кіоски, що знаходяться поруч . Голова Державного агентства з ліквідації наслідків НС Бріма Сесай сказав журналістам, що ніколи не бачив лиха такого масштабу.

Сьєрра-Леоне залишається однією з найбідніших країн світу, незважаючи на те, що володіє істотними мінеральними і сільськогосподарськими ресурсами, передає Бі-бі-сі.

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Автор: Ірина Погоріла