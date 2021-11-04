Хлопчик біля дачі знайшов піротехнічний пристрій та відірвав чеку, поділилися у поліції.

На Харківщині внаслідок вибуху піротехнічного пристрою 13-річному хлопчику відірвало фалангу пальця руки.

За інформацією Відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області, повідомлення про подію, що сталася на території дачного кооперативу Малинівської ОТГ поблизу села Коробочкине Чугуївського району, надійшло 3 листопада о 14:25.

На місці поліцейські встановили, що компанія з п'яти хлопців віком від 9 до 14 років з села Коробочкине виїхали на поля збирати залишки капусти.

Читайте такожНа Харківщині сталася масштабна пожежа: вогонь знищив шкільний спортзал (фото)"На території дачного домоволодіння один з хлопців знайшов піротехнічний пристрій та відірвав чеку. В результаті стався вибух, від якого 13-річна дитина отримала тілесні ушкодження. Товариші хлопця викликали поліцію і швидку медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Підлітку відірвало фалангу пальця руки, його доставили до лікарні.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, всі обставини події з’ясовуються.

Раніше стало відомо, що біля села Рай-Оленівка Холодногірського району Харківської області рано вранці 28 жовтня на автозаправній станції пролунав потужний вибух. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Автор: Світлана Макринська