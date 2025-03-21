У Німеччині остаточно схвалили закон, який передбачає допомогу Україні

Також документ передбачає масштабне зміцнення обороноздатності країни після років недофінансування.

У Німеччині остаточно схвалили знаковий законопроєкт про витрати. Він, зокрема, передбачає багаторічну підтримку України, пише Bloomberg.

Зазначається, що у п’ятницю верхня палата парламенту Німеччини схвалила пакет заходів, відкривши шлях для розблокування сотень мільярдів євро, спрямованих на оборону та інфраструктуру за рахунок боргового фінансування.

Альянс, сформований майбутнім канцлером Фрідріхом Мерцем, соціал-демократами та Зеленими, у вівторок провів цей безпрецедентний інвестиційний пакет через нижню палату. У п’ятницю вони забезпечили необхідну підтримку й у Бундесраті, де представлені 16 федеральних земель.

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Законопроєкт було ухвалено 53 голосами "за", що перевищило необхідні дві третини (46 голосів), відкриваючи шлях для підписання президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та публікації у "Віснику федеральних законів".

Прийняття цих заходів привернуло увагу інвесторів, оскільки воно знаменує завершення десятиліття жорсткої економії в Німеччині та початок нової ери дефіцитного фінансування, спрямованого на стимулювання найбільшої економіки Європи та модернізацію застарілої інфраструктури.

Окрему увагу приділили збройним силам. Мерц та соціал-демократи, які можуть стати його партнерами у наступному уряді, взяли на себе зобов’язання щодо масштабного зміцнення обороноздатності після років недофінансування, а також продовження підтримки України.

Цього тижня Мерц заявив, що "усюди, де це можливо, оборонні контракти повинні надходити європейським виробникам". Як повідомляє Bloomberg, найбільшими вигодонабувачами стануть такі компанії, як Thyssenkrupp AG, BAE Systems Plc та виробники безпілотників.

Потреба в діях загострилася після того, як президент США Дональд Трамп дистанціювався від зобов’язань щодо європейської безпеки, що на тлі зростаючої загрози з боку Росії під керівництвом Володимира Путіна посилило занепокоєння в регіоні.

Економіка Німеччини перебуває у стані стагнації вже два роки, і Мерц пообіцяв вирішити ключові структурні проблеми, зокрема високу вартість енергії та складну бюрократію.

Фінансові ринки позитивно сприйняли нові фіскальні заходи, які, за оцінками економістів Bloomberg, можуть сприяти економічному зростанню в єврозоні.

Останні новини з Німеччини

7 березня стало відомо, що Трамп розглядає можливість виведення американських військ із Німеччини та їхньої передислокації у Східну Європу. Це викликано тим, що він дедалі більше розчаровується в Європі, яка "підштовхує до війни" континент.

Близько 160 тис. військовослужбовців розміщено за межами США, величезна кількість із них перебуває саме в Німеччині.

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