На закупівлю новітньої зброї підуть сотні мільярдів доларів.

Німеччина перебуває на шляху до різкого збільшення військових витрат, які підуть на оснащення німецької армії за останнім словом техніки.

Як пише Forbes, для Буднесверу буде закуплено у великій кількості бронетехніку, батареї ППО, військові кораблі, супутники-шпигуни і критично важливі технології, зокрема радари і радіоелектронні глушники, а також штучний інтелект.

Привід, що стоїть за збільшенням витрат, які складаються із сотень мільярдів доларів у двох окремих пакетах, очевидний. Оскільки США за президента Дональда Трампа дедалі більше зближуються з російськими інтересами і тиснуть на Україну, щоб вона капітулювала, Європа повинна домогтися "стратегічної незалежності" від свого колишнього близького союзника, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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Наразі Берлін витрачає близько $68 млрд на рік на свої збройні сили.

Мерц, передбачаючи нові політичні альянси в парламенті, наполягав на тому, щоб більша частина збільшення витрат на оборону, частина фонду в $550 млрд, була винесена на голосування до кінця березня. Законодавці проголосували вчора. Величезний пакет витрат було ухвалено.

Нові фонди є додатковими. Тобто вони додадуться до окремого фонду на $110 млрд. Видання зазначило, що попереднє збільшення дозволяє Німеччині виконати свою обіцянку витрачати 2% ВВП на оборону до 2027 року. Це збільшення профінансує багато ініціатив, визначених урядом у 2024 році.

Вони включають в себе:

Безпечні комунікації

Штучний інтелект

Суднобудування

Бронетехніка

Датчики

Ракети та протиракетна оборона

Супутники

Боєприпаси

Дрони

Видання підкреслило, що неважко помітити рішучість німецьких політиків замінити критично важливі військові можливості, які європейські країни колись розраховували отримати від США.

Американська промисловість створює складні системи ППО великої дальності, включно з ракетними батареями Patriot; європейська промисловість щосили намагається зібрати більше, ніж кілька подібних батарей SAMP/T щороку. ВМС США експлуатують понад 100 літаків-глушилок Boeing EA-18G; європейські ВПС мають у своєму розпорядженні лише кілька літаків, оснащених для придушення ворожої ППО.

Космічні сили США мають сотні супутників для спостереження, зв'язку та навігації; європейські космічні сили розгортають лише кілька десятків подібних космічних апаратів. ВПС США швидко оснащують озброєні безпілотники штучним інтелектом, здатним виграти повітряний бій з пілотом-людиною; європейські ВПС відстають.

Німецьким військам потрібно безліч передових технологій, але багато з їхніх найнагальніших потреб максимально прості: зокрема, люди і боєприпаси. Берлін хоче додати 20 тис. осіб до поточного військового штату в 180 тис. осіб. Додаткові посади допоможуть німецькій армії сформувати механізовану бригаду, яку вона планує розмістити на постійній основі в Литві як стримувальний фактор проти російської агресії.

"Якщо Росія переможе Україну - можливо, внаслідок повного відходу США з України або навіть активного переходу на бік Росії - ця бригада та інші європейські сили можуть виявитися єдиним, що стоятиме між загартованою в боях російською армією і вільними країнами Європи", - написало видання.

Німеччина і США

7 березня стало відомо, що Трамп розглядає можливість виведення американських військ із Німеччини та їхньої передислокації у Східну Європу. Це викликано тим, що він дедалі більше розчаровується в Європі, яка "підштовхує до війни" континент.

Близько 160 тис. військовослужбовців розміщено за межами США, величезна кількість із них перебуває саме в Німеччині.

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