Стан іншого постраждалого у цьому нападі баскетболіста стабільний, загрози його життю немає.

Поліція Німеччини затримала нападника на українського баскетболіста Володимира Єрмакова, повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності. За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", - повідомив Ніколенко у Facebook.

Він зазначив, що консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. "Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає", - повідомив речник МЗС.

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НІколенко зазначив, що МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині.

Вбивство українського баскетболіста Єрмакова

Як повідомояв УНІАН, 12 лютого Федерація баскетболу України повідомила, що у місті Дюссельдорф в Німеччині внаслідок ножового нападу загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков.

Зазначалось, що хлопець загинув внаслідок нападу увечері в суботу, 10 лютого.

"Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці! Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомили у Федерації, внаслідок цього нападу постраждав ще одни наш баскетболіст Артем Козаченко – друг Єрмакова. Він перебуває в реанімації.

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