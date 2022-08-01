Після того, як Мережею розійшлися скриншоти цього привітання, видання видалило картинку з сумнозвісним російським кораблем.

Башкирське видання проілюструвало привітання з днем Військово-морського флоту (ВМФ) РФ картинкою з російським крейсером "Москва", який знищили українські військові.

У РФ 31 липня святкували день ВМФ і видання "Бакалинские зори" у республіці Башкортостан опублікувало привітання для російських моряків. Текст, в якому вихваляли російський флот, був супроводжений зображенням крейсера "Москва", який потопили ЗСУ ракетами "Нептун".

Після того, як Мережею розійшлися скриншоти цього привітання, видання видалило картинку з сумнозвісним російським кораблем.

У самому тексті згадується історія свята та визначні дати з історії флоту. Про війну Росії проти України і участь в ній російських кораблів нічого не говориться.

Як повідомляв УНІАН, у день ВМФ президент Росії Володимир Путін затвердив нову морську доктрину РФ. У ній вказані загрози для держави і важливі регіони, які впливають на розвиток країни.

А 17 липня стало відомо, що російське командування передислокувало значну кількість військових кораблів з окупованого Севастополя до Новоросійська.

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