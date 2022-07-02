Чоловік намагався шукати жінку, але згодом вона сама вийшла на зв'язок.

Батько загиблого на крейсері "Москва" матроса-строковика Дмитро Шкребець заявив про зникнення дружини, а згодом повідомив, що вона просто втекла, прихопивши всі гроші. В мережі пишуть, що йдеться про 7 млн. рублів державної компенсації за "демілітаризованого" сина.

Сумною звісткою про зраду дружини Шкребець поділився в соцмережі.

Вранці жінка пішла на роботу, з нею зник зв'язок. Дмитро забив на сполох, заявляючи про погрози, які він нібито отримував через висвітлення теми удару по "Москві".

Згодом чоловік написав, що його дружина "забрала всі гроші та зникла, сім-картки відключені".

"Ось таке моє життя, зраджують найближчі", – поскаржився Дмитро.

Крім того, Шкребець згадав про "віщий сон" після знайомства з дружиною. Його нібито попереджували про "страшні часи після смерті сина".

Чоловік додав, що невдовзі отримує свідоцтво про смерть сина, напише звіт про "Москву" та піде "до сина".

Нагадаємо, Дмитро Шкребець одним із перших публічно розповів про втрати на крейсері "Москва". Нещодавно до нього прийшли "люди з серйозного відомства" і забрали його ноутбук "на експертизу".

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