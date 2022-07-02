Від батька загиблого матроса "Москви" пішла дружина, прихопивши всі гроші / фото ua.depositphotos.com

Батько загиблого на крейсері "Москва" матроса-строковика Дмитро Шкребець заявив про зникнення дружини, а згодом повідомив, що вона просто втекла, прихопивши всі гроші. В мережі пишуть, що йдеться про 7 млн. рублів державної компенсації за "демілітаризованого" сина.

Сумною звісткою про зраду дружини Шкребець поділився в соцмережі.

Вранці жінка пішла на роботу, з нею зник зв'язок. Дмитро забив на сполох, заявляючи про погрози, які він нібито отримував через висвітлення теми удару по "Москві".

Пост про зникнення жінки / скриншот

Згодом чоловік написав, що його дружина "забрала всі гроші та зникла, сім-картки відключені".

"Ось таке моє життя, зраджують найближчі", – поскаржився Дмитро.

Крім того, Шкребець згадав про "віщий сон" після знайомства з дружиною. Його нібито попереджували про "страшні часи після смерті сина".

Чоловік додав, що невдовзі отримує свідоцтво про смерть сина, напише звіт про "Москву" та піде "до сина".

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Нагадаємо, Дмитро Шкребець одним із перших публічно розповів про втрати на крейсері "Москва". Нещодавно до нього прийшли "люди з серйозного відомства" і забрали його ноутбук "на експертизу".

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