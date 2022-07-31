Однією з головних загроз названо "глобальний вплив США і домінування в Світовому океані".

Президент Росії Володимир Путін затвердив нову Морську доктрину РФ. У ній вказані загрози для держави і важливі регіони, які впливають на розвиток країни.

Церемонія підписання указів, що формують морську доктрину, відбулася в будівлі Державного музею історії Санкт-Петербурга в Петропавлівській фортеці.

Однією з головний загроз в документі зазначено "глобальний вплив США" і "домінування в Світовому океані". Згадується також "прагнення США і їх союзників до обмеження доступу Російської Федерації до ресурсів Світового океану і життєво важливих морських транспортних комунікацій".

Іншою загрозою виділені територіальні "претензії" до РФ кількох держав, які стосуються російських приморських і острівних регіонів. Сюди ж віднесли майбутнє розширення НАТО, тобто вступ до блоку Швеції та Фінляндії.

У доктрині також відзначені важливі для економіки, національної та стратегічної безпеки Росії морські зони. Список включає Азовське і Чорне моря; східну частину Середземного моря; Чорноморські, Балтійські і Курильські протоки; райони проходження світових морських транспортних комунікацій, в тому числі які пролягають уздовж азіатського і африканського узбережжя.

Пріоритетним напрямком розвитку суднобудівного комплексу названо спорудження великотоннажних суден, включаючи авіаносні кораблі для Військово-морського флоту. А окремий пункт присвятили "забезпеченню екологічної безпеки морського середовища, збереженню і відновленню морських екосистем".

Нагадаємо, вчора, 30 липня, УНІАН писав, що російське вторгнення в Україну призвело до загибелі не менше 5 тисяч дельфінів. Такою статистикою поділився доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузловські лимани" (Одеська обл.) Іван Русєв. Ось така "екологічна безпека".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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