Президент Росії Володимир Путін затвердив нову Морську доктрину РФ. У ній вказані загрози для держави і важливі регіони, які впливають на розвиток країни.
Церемонія підписання указів, що формують морську доктрину, відбулася в будівлі Державного музею історії Санкт-Петербурга в Петропавлівській фортеці.
Однією з головний загроз в документі зазначено "глобальний вплив США" і "домінування в Світовому океані". Згадується також "прагнення США і їх союзників до обмеження доступу Російської Федерації до ресурсів Світового океану і життєво важливих морських транспортних комунікацій".
Іншою загрозою виділені територіальні "претензії" до РФ кількох держав, які стосуються російських приморських і острівних регіонів. Сюди ж віднесли майбутнє розширення НАТО, тобто вступ до блоку Швеції та Фінляндії.
У доктрині також відзначені важливі для економіки, національної та стратегічної безпеки Росії морські зони. Список включає Азовське і Чорне моря; східну частину Середземного моря; Чорноморські, Балтійські і Курильські протоки; райони проходження світових морських транспортних комунікацій, в тому числі які пролягають уздовж азіатського і африканського узбережжя.
Пріоритетним напрямком розвитку суднобудівного комплексу названо спорудження великотоннажних суден, включаючи авіаносні кораблі для Військово-морського флоту. А окремий пункт присвятили "забезпеченню екологічної безпеки морського середовища, збереженню і відновленню морських екосистем".
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