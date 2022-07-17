БДК заправляється паливом у Графській бухті.

В окупованому Севастополі у Графській бухті, яку ще називають Нафтовою гаванню (там розташовується паливна база Чорноморського флоту Росії), пришвартований російський великий десантний корабель проекту 775М.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Відомо, що у складі Чорноморського флоту лише один корабель проекту 775М – це БДК "Азов" (бортовий номер 151), але він вже досить довго ремонтується.

У складі корабельного угрупування, яке зайшло до Чорного моря на початку лютого для участі в так званих "навчаннях", є шість БДК з Північного та Балтійського флотів. При цьому з них лише великий десантний корабель "Королев" (бортовий номер 130) – проекту 775М.

Журналісти зазначають, що з початку повномасштабного військового вторгнення армії Росії до України бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення їх ідентифікації.

Як повідомляв УНІАН, Росія тримає кораблі з "Калібрами" на бойовому чергуванні не лише у Чорному морі.

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