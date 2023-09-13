Уряд Вірменії направив Римський статут на ратифікацію до парламенту 1 вересня.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС) буде ратифікований країною "в повному обсязі".

"Уряд направив Римський статут до парламенту. Це не є кроком проти Росії, а пов'язано з питаннями нашої безпеки", - підкреслив він в інтерв'ю "Громадському телебаченню Вірменії".

Пашинян нагадав, що Вірменія почала процес ратифікації ще в грудні 2022 року.

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"На жаль, стався невдалий збіг в контексті відносин Росії і МКС", - зазначив він, маючи на увазі, що в березні суд в Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації українських дітей.

"Розуміємо, що формується негативний або тривожний контекст, але не можемо заморозити наші відносини і наші зобов'язання перед іншими партнерами", - сказав Пашинян.

На його думку, це "може зробити істотний вплив на підвищення рівня безпеки країни в умовах, коли ОДКБ не виконала і не виконує своїх зобов'язань перед республікою".

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З 11 по 20 вересня пройдуть спільні військові навчання між США і Вірменією. Як інформує Міністерство оборони Вірменії, армії тренуватимуть стабілізаційні дії між сторонами-противниками під час миротворчих місій.

Вторгнення РФ в Україну означає, що Вірменія, незважаючи ні на що, більше не може покладатися на Кремль, як на гаранта своєї безпеки. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

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