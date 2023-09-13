Зовсім недавно Вірменія була одним з найближчих союзників Кремля, а тепер проводить спільні навчання з американськими солдатами.

Вторгнення РФ в Україну означає, що Вірменія, незважаючи ні на що, більше не може покладатися на Кремль, як на гаранта своєї безпеки.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю POLITICO. Як зазначило видання, надзвичайно різка критика Москви з боку Пашиняна загострює відчуття, що Кремль втрачає вплив і колись хвалений статус наддержави на пострадянському просторі, який Москва колись вважала своїм плацдармом.

Розчарування в Єревані може стати важливим поворотним моментом для країни з населенням 2,8 млн осіб, оскільки після розпаду СРСР вона залишила за РФ більшу частину контролю над залізницями, енергетичним сектором і навіть кордонами.

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Як зазначило видання, тепер РФ повністю занурена у війну проти України і в Єревані зростають сумніви з приводу того, чи зможуть солдати Путіна зберегти мир на Кавказі.

"В результаті подій в Україні можливості РФ змінилися", - сказав Пашинян, додавши, що тепер стратегія Вірменії повинна полягати в тому, щоб максимально знизити залежність від інших.

"Модель, згідно з якою у нас виникають проблеми з сусідами і нам доводиться запрошувати інших захистити нас... є дуже вразливою моделлю", - підкреслив Пашинян.

Тепер, схоже, здатність Москви гарантувати статус-кво випаровується для Вірменії, відзначило видання. Розчарування з приводу нездатності російських військ надати допомогу є частиною тенденції до погіршення відносин між Москвою і Єреваном.

У той же час, визнаючи необхідність відмовитися від залежності від старого союзника - Росії, Пашинян визнав, що попереду довгий шлях, перш ніж західні країни зможуть розглядатися як такі, що пропонують повну підтримку, якої потребує Вірменія.

"Наші партнери, ЄС і США, підтримують нас, коли мова йде про програму демократичних реформ", - сказав Пашинян, а потім додав, що не може сказати, що підтримка і допомога, які отримує Вірменія "достатні для досягнення наших цілей і планів".

Загострення відносин РФ і Вірменії

Минулого тижня російський МЗС викликав посла Вірменії для "важкої" розмови через те, що Єреван вирішив вперше відправити гуманітарну допомогу Україні.

А Вірменія відкликала свого представника в очолюваному Москвою військовому Альянсі ОДКБ. Країна звинуватила блок в нездатності виконати її прохання про підтримку після того, як Азербайджан почав наступ через кордон у вересні 2022 року. Натомість, Єреван запросив американських солдатів провести спільні навчання в країні під назвою Eagle Partner 2023. РФ цей крок не схвалила.

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